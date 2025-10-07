Zürcher Gemeinden planen neue Plattform für E-Services

7. Oktober 2025 um 11:54
Abo
image
Foto: Aleks / Unsplash

Egovpartner sucht einen externen Anbieter für die Plattform. Diese soll allen Zürcher Gemeinden und Städten zur Verfügung gestellt werden.

Die Organisation Egovpartner, in der Zürcher Gemeinden, Städte und der Kanton Zürich für Digitalprojekte zusammenarbeiten, hat die Beschaffung "E-Services Plattform" eröffnet. Diese soll von einem Anbieter im Software-as-a-Service-Modell (SaaS) bereitgestellt werden. Die Plattform soll als Online-Schalter für Gemeinde- und Stadtverwaltungen im Kanton Zürich dienen.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Eidgenössische Steuerverwaltung setzt Agov-Login durch

Die Abrechnung der Mehrwertsteuer kann man in Zukunft nur noch mittels Agov-Login nutzen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung kürzt damit ihr Angebot.

publiziert am 7.10.2025
imageAbo

Aargauer Regierungsrat nimmt Stellung zu Cloud-Diensten und M365

Die Regierung hat eine neue Datenschutz-Beurteilung zu Microsoft 365 eingeholt. Sie äussert sich zum Anteil externer Cloud-Lösungen in der Verwaltung.

publiziert am 3.10.2025
image

Zivilschutz erhält eine App

Die Mobilapplikation "Dienstmanager" soll unter anderem das physische Dienstbüchlein ersetzen. Anfang 2026 beginnen erste Pilotversuche.

publiziert am 2.10.2025
imageAbo

Spitex und Heime Uster lagern IT aus

Die beiden Gesundheitsorganisationen wollten ihre IT-Infrastruktur neu ausrichten. Dies soll nun Upgreat übernehmen.

publiziert am 2.10.2025