Zürcher Justiz bekommt neue Geschäftsverwaltung

Arbeitslosigkeit in der Informatik steigt erneut
Im August hat die Zahl der arbeitslosen ICT-Fachkräfte schweizweit zugenommen. Auch in den grossen Kantonen zeigt sich das gleiche Bild.
Ab sofort kann mit der Beta-E-ID auch E-Collecting getestet werden. Die Initianten erklären den Aufbau und Zweck ihres Pilotversuchs.
Die in einer Ausschreibung der Bundeskanzlei gesuchten Partner sollen sich das notwendige Wissen erst noch erarbeiten.
Er heisst wie die englischen Polizisten: Bobby. In einem Pilotversuch soll der Chatbot Auskünfte zu verschiedenen Themen geben.