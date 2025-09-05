Zürcher Justiz bekommt neue Geschäftsverwaltung

5. September 2025 um 13:09
Abo
image
Polizei- und Justizzentrum Zürich. Foto: Kanton Zürich

Der Regierungsrat hat rund 117 Millionen Franken für eine Geschäftsverwaltung der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte gesprochen. Damit kann das Projekt "Helium" starten.

Im Zürcher Polizei- und Justizzentrum sind die Grundlagen gelegt für die Erneuerung der Geschäftsverwaltungslösungen von Strafverfolgung und Gerichten. Für das Projekt "Helium" haben in den vergangenen Monaten acht kantonalen Organisationen zusammengespannt.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Arbeitslosigkeit in der Informatik steigt erneut

Im August hat die Zahl der arbeitslosen ICT-Fachkräfte schweizweit zugenommen. Auch in den grossen Kantonen zeigt sich das gleiche Bild.

publiziert am 5.9.2025
imageAbo

Mit einem Prototypen E-Collecting testen

Ab sofort kann mit der Beta-E-ID auch E-Collecting getestet werden. Die Initianten erklären den Aufbau und Zweck ihres Pilotversuchs.

publiziert am 5.9.2025
imageAbo

Bundeskanzlei sucht lernfähige E-Voting-Prüfer

Die in einer Ausschreibung der Bundeskanzlei gesuchten Partner sollen sich das notwendige Wissen erst noch erarbeiten.

publiziert am 4.9.2025
image

Stadtpolizei Winterthur schaltet Chatbot auf

Er heisst wie die englischen Polizisten: Bobby. In einem Pilotversuch soll der Chatbot Auskünfte zu verschiedenen Themen geben.

publiziert am 4.9.2025