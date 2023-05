Zürcher KI-Startup BLP Digital bekommt 2,5 Millionen Franken

Die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung vergab im Rahmen des "Swiss Accelerator" kürzlich Fördermittel an 11 IT-Startups. Das Zürcher Jungunternehmen BLP Digital hat sich dabei 2,5 Millionen Franken gesichert, so eine Mitteilung. Mit dem frischen Kapital will BLP Digital sein 20-köpfiges IT- und Business-Team ausbauen.