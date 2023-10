Zürcher Piraten wollen "Grundrecht auf digitale Integrität"

Die Piratenpartei Zürich hat die Initiative "für ein Grundrecht auf digitale Integrität" eingereicht. Nach deren Prüfung wolle die Partei mit der Unterschriftensammlung beginnen, schreibt sie. Damit das Ansinnen zur Abstimmung kommt, müssen die Piraten innert sechs Monaten 6000 Stimmberechtigte für ihr Anliegen gewinnen.

Der Grundrechtskatalog stamme aus der Zeit von "Papier, Stift und Druckerpresse". Im Informationszeitalter sei es notwendig, das "Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit um ein Recht auf digitale Unversehrtheit zu ergänzen", so die Begründung der Kantonalpartei. Die Forderung der Piraten beinhaltet unter anderem Rechte auf Vergessenwerden, nicht von einer Maschine beurteilt zu werden und nicht überwacht, vermessen und analysiert zu werden.

"Mit unserer kantonalen Volksinitiative möchten wir Bedingungen für eine menschenfreundliche Digitalisierung schaffen, indem wir Gefahren für die Demokratie minimieren und die Selbstbestimmung der Menschen stärken", schreibt die Partei.

In der Westschweiz ist ein vergleichbares Gesetz bereits in Kraft. Am 18. Juni 2023 haben die Genfer Stimmberechtigten mit 94% Ja-Stimmen das "Verfassungsgesetz Schutz im digitalen Raum" sehr deutlich angenommen . Das Ansinnen hatte nicht nur in der Bevölkerung breite Unterstützung, auch alle Parteien hatten es befürwortet.