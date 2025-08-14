Zug steckt Millionen in Cybersicherheitsinitiative

Abo
Aargau prüft neue IT-Gesamtlösung Steuern
Diverse Applikationen auf den Steuerämtern haben das Lebensende erreicht und könnten durch ein Standardprodukt abgelöst werden. Das Finanzdepartement gibt Auskunft zum Projekt.
Loading
Diverse Applikationen auf den Steuerämtern haben das Lebensende erreicht und könnten durch ein Standardprodukt abgelöst werden. Das Finanzdepartement gibt Auskunft zum Projekt.
Für eine kritische Schwachstelle in FortiSIEM gibt es laut dem Unternehmen einen Exploit in freier Wildbahn. Fortinet stellt Security-Updates bereit.
Mit zwei Softwarekomponenten sollten seit fünf Jahren die Beschaffungsprozesse des Bundes digitalisiert werden. Eine ist noch nicht fertig, die andere wird kaum genutzt.
E-Voting kann derzeit nur von Auslandschweizer und Menschen mit Behinderungen genutzt werden. Basel-Stadt will den digitalen Kanal künftig auch der inländischen Stimmbevölkerung zur Verfügung stellen.