2,5 Millionen Franken für Vermögensverwaltungs-Startup Everon

Das Zürcher Startup Everon hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 2,5 Millionen Franken an frischem Kapital einsammeln können. Wie das Unternehmen mitteilt, war TX Ventures, der Risikokapitalarm des Schweizer Medienunternehmens TX Group der Hauptinvestor. Weitere bedeutende Investitionen hätten die Family-Offices Swiss 5 Group, Qbit Capital und Wolfgang Wienand, CEO der Siegfried Holding, getätigt.

Everon möchte einen Vermögensverwaltungsservice aufbauen, der "persönliche und anspruchsvolle Vermögensverwaltungsdienste" bietet, die "bisher ausschliesslich für Kundschaft mit hohem Vermögen vorbehalten waren", so die Eigenbeschreibung des Startups.

"In einem auch für Privatinvestoren schwierigen Umfeld stellen wir insbesondere zwei zunehmende Trends fest, die uns in unserer Mission bekräftigen, Private Banking zu demokratisieren: der Bedarf an persönlicher Beratung und individuellen Anlagelösungen sowie die dafür notwendigen skalierbaren, disruptiven Technologien", sagt dazu Florian Rümmelein, einer der Mitgründer und CEO von Everon.

Konkret werde Everon die neuen Mittel nutzen, heisst es in der Mitteilung, um die bestehenden Aktivitäten in der Schweiz auszubauen, das technologische Angebot auszuweiten und die Angebotspalette an Investment-Strategien zu erweitern.