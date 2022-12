5,5 Millionen für Drohnen-Startup Flybotix

Die Drohnen des Startups Flybotix können eingesetzt werden, um beispielsweise enge Schächte in Industriebetrieben zu inspizieren. Das Unternehmen kombiniert dafür die Fähigkeit grösserer Quadrocopter mit der Manövrierbarkeit kleiner Drohnen. Zudem ermögliche man die doppelte Flugzeit bevor das Gerät zurück an die Ladestation muss, verspricht Flybotix.

Nun vermeldet das Startup den Abschluss einer Eigenkapitals- und Finanzierungsrunde in Höhe von 5,5 Millionen Franken. Daran haben sich laut Mitteilung bestehende und mehrere neue Investoren beteiligt. Diese wurde von einer Schweizer Beteiligungsholding angeführt, die vom Beratungshaus Schwartzkopff Partners unterstützt wurde.

"Mit der Investition in Flybotix bauen wir unser solides Portfolio im Bereich Drohnen und Robotik weiter aus. Wir sind stolz darauf, in ein vielversprechendes Unternehmen wie Flybotix zu investieren", lässt sich Wolfgang Schwartzkopff in Vertretung der Investoren in der Meldung zitieren.

Die eingenommenen Mittel will Flybotix dazu verwenden, die autonomen Navigationsfähigkeiten weiterzuentwickeln.