5G: Portugal ebnet den Weg für ein Huawei-Verbot

Die Regierung in Portugal hat die Weichen für ein Verbot von Huawei-Equipment im 5G-Netz gestellt. In einem Dokument schlägt der Cybersicherheitsrat des Landes nach einer Überprüfung Restriktionen für Hersteller vor, die als "hochriskant" klassifiziert werden.

Huawei teilte in einer Erklärung mit, dass man sich bewusst sei, dass die portugiesische Regierung eine Erklärung über das Sicherheitsrisiko von Telekommunikationsgeräten veröffentlicht habe, heisst es bei der 'Financial Times' (Paywall) . Das Unternehmen sei im Vorfeld nicht dazu konsultiert worden. "In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Huawei mit portugiesischen Mobilfunkanbietern zusammengearbeitet, um drahtlose Netzwerke aufzubauen und qualitativ hochwertige Dienste anzubieten", so Huawei.