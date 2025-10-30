70 getestete Gemeinde-Websites, keine einzige ist barrierefrei

Fünf Jahre nach der Verpflichtung der Schweizer Städte und Gemeinden, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten, zeigt sich ein ernüchterndes Bild: Von 70 geprüften Gemeinde-Webseiten sind 20 teilweise barrierefrei, während 50 die grundlegenden Anforderungen gar nicht erfüllen. Das zeigt eine gemeinsame Untersuchung von Correctiv Schweiz und der Stiftung "Zugang für alle".

Getestet wurden Startseiten und Formularseiten nach fünf zentralen Kriterien des Schweizer Standards für E-Accessibility (eCH): Bedienbarkeit von Screenreadern, Tastaturbedienbarkeit, Farbe und Kontrast sowie Untertitel bzw. Audiodeskription und Leichte Sprache. Gemäss Studie traten besonders häufig Probleme bei der Nutzung von Screenreadern, der Tastaturbedienung und bei der Bereitstellung von Informationen in Leichter Sprache auf.

Foto: Correctiv Schweiz

IT-Kräften fehlt Know-how

Ob Adressänderung, Steuererklärung oder Abstimmungsinformationen, zentrale digitale Services bleiben für viele Betroffene unzugänglich. Laut Untersuchung werden technische Ansätze wie Barrierefreiheitsmodi oft nur unzureichend umgesetzt. So sei auf der Website der Stadt Schaffhausen der entsprechende Modus zwar vorhanden, aber nur schwer zugänglich – mitunter müsse 22-mal die Tab-Taste gedrückt werden, um ihn zu aktivieren.

IT-Spezialist Josua Muheim von der Stiftung "Zugang für alle" kritisiert, dass viele Gemeinden auf "Sonderlösungen" statt auf strukturell barrierefreie Systeme setzen. Grund dafür sei unter anderem fehlendes Wissen: "Informatiker und Infrimatierinnen lernen in ihrer Grundausbildung nichts zum Thema Barrierefreiheit", so Muheim.

Auch die Stadt Winterthur, deren Website zahlreiche Hürden aufweise, räumt Defizite ein. Laut Mediensprecher Peter Weber wird die Seite derzeit neu aufgebaut. Barrierefreiheit nach eCH-Standard sei dabei eine zentrale Anforderung. Dennoch werde es weiterhin Einschränkungen geben, etwa bei extern eingebundenen Anwendungen oder aus Ressourcengründen.

Rechtliche Verpflichtung besteht