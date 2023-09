777 Zürcher IT-Fachleute sind arbeitslos

Trotz eines Anstiegs von 395 Arbeitslosen im August blieb die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich stabil bei 1,7%. Dies geht aus Daten der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) hervor. Damit bleibt die Quote in Zürich unter dem Schweizer Schnitt, der im August 2023 genau 2% betrug.

In einigen Branchen stieg die Anzahl der Arbeitslosen allerdings deutlich. So auch in der Informatik. Derzeit sind auf den Zürcher RAV 777 Personen aus der Branche gemeldet, das sind 61,5% mehr als im Vorjahr. Im August 2022 waren noch 481 Personen als arbeitslos registriert.

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) betonte die Stärke des Zürcher Arbeitsmarktes und erwartet in den kommenden Monaten weiterhin ein Beschäftigungswachstum in den meisten Branchen. Ein signifikanter Anstieg der Arbeitslosigkeit wird nicht erwartet.

Laut Staatssekretariat für Wirtschaft Seco sind derzeit schweizweit 2423 Personen im Wirtschaftszweig Informatik auf den RAV registriert. Auch hier gibt es einen bemerkenswerten Ausschlag: Im Vorjahresmonat waren 38,9% weniger Personen auf Stellensuche. Das sind 679 Personen.