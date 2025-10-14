ABB und Nvidia entwickeln RZ-Stromversorgung

Der Elektronikkonzern ABB und der Halbleiterhersteller Nvidia kündigen eine Kooperation für die Entwicklung von Energieversorgungslösungen für künftige KI-Rechenzentren an. Wie die beiden Unternehmen mitteilen, wollen sie sich auf die 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur für 1-Megawatt-Serverschränke fokussieren.

"Angesichts der weltweit steigenden KI-Anforderungen brauchen Rechenzentren neue Stromverteilungskonzepte, die Designs vereinfachen und die Effizienz steigern", sagt Dion Harris, Senior Director HPC, Cloud and AI Infrastructure bei Nvidia, in der Mitteilung. ABB und Nvidia wollen die Industrie bei der Einführung von 800-Volt-Architekturen unterstützen, die die erforderliche Leistungsdichte für die nächste KI-Generation besitzen.

ABB hat nach Aussage des Leiters des Geschäftsbereichs Elektrifizierung, Giampiero Frisio, frühzeitig in die Entwicklung der Stromverteilungstechnologien investiert, mit denen sich Rechenzentren für den wachsenden Strombedarf von KI rüsten können. "Die Kooperation bei der Entwicklung von 800-VDC-Architekturen für zukünftige Rechenzentren ist eine von vielen Möglichkeiten, wie wir mit der Rechenzentren-Community zusammenarbeiten, um den Anforderungen dieses dynamischen Marktes gerecht zu werden", doppelt er nach.

ABB und Nvidia gehen in der Mitteilung davon aus, dass der globale Bedarf an Rechenzentren von 80 Gigawatt im Jahr 2024 auf rund 220 Gigawatt bis 2030 steigen wird. Etwa 70% dieses Wachstums dürfte auf KI-Workloads entfallen, so die Unternehmen. Dies werde voraussichtlich mit Investitionen von über einer Billion US-Dollar einhergehen. Zu den finanziellen Details der Kooperationsvereinbarung machen jedoch weder ABB noch Nvidia eine Angabe.