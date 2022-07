Adfinis hat neue Commercial- und Strategy-Chefs

Der IT-Dienstleister Adfinis hat per 1. Juni 2022 Michael Moser zum Chief Strategy & Growth Officer (CGO) und Gil Oliveira zum neuen Chief Commercial Officer (CCO) ernannt. Wie das Unternehmen schreibt, habe man aufgrund des internationalen Wachstums das Management neu strukturiert.

In seiner neuen Rolle als CGO soll Adfinis-Gründer und Verwaltungsratspräsident Moser das internationale Wachstum des IT-Dienstleisters vorantreiben. Er werde eng mit bestehenden und neuen Niederlassungen zusammenarbeiten, schreibt Adfinis. Moser werde auch weiterhin das Sales-Team bei der Betreuung von strategischen Kunden unterstützen. Zudem soll er bestehende Partnerschaften mit Open-Source-Anbietern wie Red Hat, Suse oder Gitlab mit einem internationalen Fokus ausbauen.

Gil Oliveira arbeitet seit 2006 in verschiedenen Rollen bei Adfinis. Zuletzt war er als Leiter des Sales-Operations-Teams tätig. Nun übernimmt er als CCO die Nachfolge von Moser. Oliveira werde für die Führung der Schweizer Sales-Teams sowie die Umsetzung von Vertriebsstrategien zuständig sein, heisst es in der Mitteilung. Für seine neuen Aufgaben bringe er umfassende Erfahrung mit Kunden sowie dem Partner-Ökosystem mit.

Adfinis beschäftigt derzeit rund 80 Mitarbeitende an 4 Standorten in der Schweiz sowie an Niederlassungen in den Niederlanden und in Australien.