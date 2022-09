Alltron findet neuen Solutions-Chef

Alltron hat einen neuen Leiter ICT Solutions eingestellt: Andrea Savoca ist laut eines Linkedin-Posts seit September 2022 neuer Leiter des Bereichs und auch Mitglied der Geschäftsleitung. Der Disti ist für Savoca aber keineswegs Neuland. Zuvor arbeitete er als Category Manager und Head of Category Marketing & Content Management. Vor 14 Jahren war er bereits als Product Manager Teil des Mutterunternehmens Competec-Gruppe. In der Zwischenzeit war Savoca unter anderem für SIX und Also tätig.