Amazon bläst Übernahme von iRobot ab

Im August 2022 kündigte Amazon an, für 1,7 Milliarden Dollar iRobot zu übernehmen. Das US-Unternehmen ist vor allem auf Reinigungsroboter spezialisiert, zu den bekanntesten Produkten gehört der Staubsauger Roomba. Im Februar 2023 leitete die EU eine Untersuchung ein. Später erklärten die EU-Kartellwächter, der Deal habe das Potenzial, den Wettbewerb auf dem Markt für Staubsaugerroboter einzuschränken. Viele Konkurrenten würden ihre Geräte ebenfalls im Online-Shop von Amazon verkaufen. Es bestehe die Gefahr, dass Amazon diese aus dem Angebot nehme.

Jetzt ist der Deal geplatzt. Man sehe "keinen Weg zur behördlichen Genehmigung" und sei enttäuscht, so eine Mitteilung der beiden Unternehmen. Laut 'Bloomberg' hatten nicht nur die EU-Wettbewerbshüter Einwände. So hätten ranghohe Mitarbeiter der US-Handelsbehörde FTC Amazon in der vergangenen Woche darüber informiert, dass sie eine Klage gegen den Kauf von iRobot empfehlen würden.