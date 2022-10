Amazon schiesst Prototypen für Satelliten-Internet Anfang 2023 ins All

Amazon hat bekannt gegeben, die ersten beiden Prototypen für seine Kuiper-Internetsatelliten Anfang 2023 ins All zu schiessen. Die Satelliten – Kuipersat-1 und Kuipersat 1 – will der Tech-Konzern im Laufe dieses Jahres noch fertigstellen. Man wolle sie beim Erstflug der neuen Vulcan-Centaur-Raktete der United Launch Alliance (ULA) Anfang 2023 einsetzen, schreibt Amazon in einer Mitteilung.

Der Online-Riese sicherte sich in Verträgen mit der europäischen Trägerrakete Ariane 6 und mit der Firma Blue Origin Platz für Dutzende Raketenstarts. Mit seinen Plänen greift Amazon hoch: Insgesamt soll das Satelliten-Netzwerk in Zukunft 3236 Satelliten umfassen. So könnte der Konzern eine ernsthafte Konkurrenz für das Starlink-Netz von SpaceX werden.

"Wir wollen unversorgte und unterversorgte Gemeinden auf der ganzen Welt mit schnellem, erschwinglichen Breitband versorgen und unsere bevorstehende Prototyp-Mission bringt uns dieser Vision einen Schritt näher", heisst es seitens Amazon weiter.