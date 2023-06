Amazon zahlt 31 Millionen Dollar wegen heftigen Datenschutz-Verstössen

Amazon hat sich mit der US-Aufsichtsbehörde FTC über eine Strafzahlung von fast 31 Millionen Dollar geeinigt. Der Konzern habe die Privatsphäre der Nutzenden verletzt, so der Vorwurf der Behörde. Mit der Zahlung wird die Sache beigelegt.

Es geht um zwei unterschiedliche Vorwürfe im Zusammenhang mit den Abteilungen Alexa und Ring.

25 Millionen Dollar zahlt Amazon im Zusammenhang mit Alexa. Gemäss der FTC hat der Konzern gegen den "Children's Online Privacy Protection Act" verstossen. Dieser regelt, wie Unternehmen mit den persönlichen Daten von Kindern unter 13 Jahren umzugehen haben. Über Jahre hinweg habe Amazon Sprach- und Geolokalisierungs-Daten von jungen Nutzern gespeichert, obwohl Eltern die Löschung der Daten gefordert hatten.

Zudem habe das Unternehmen bei Alexa anfallende User-Daten aufbewahrt, um sie selber potenziell nutzen zu können. Auch hier heisst es, die Daten seien trotz einer entsprechenden Aufforderung von Nutzenden nicht gelöscht worden.

Mitarbeitende schauten Ring-Videomaterial an

Zudem gibt es eine Busse für Amazon Ring in der Höhe von 5,8 Millionen Dollar, wie aus einem Dokument eines Bundesgerichts im District of Columbia in den USA hervorgeht.

Amazon hat Ring 2018 übernommen . Das Portfolio umfasst Wlan-fähige Überwachungskameras für den Innen- und Aussenbereich, die sich mit Smartphones verbinden lassen. Die FTC sagt, Amazon habe es "Tausenden von Mitarbeitenden und Auftragnehmern" ermöglicht, Aufnahmen von Kundinnen und Kunden einzusehen. Die Angestellten seien in der Lage gewesen, die Videodaten, die unverschlüsselt gespeichert worden seien, für eigene Zwecke einzusehen und herunterzuladen.

Der FTC-Beschwerde zufolge sah sich ein Mitarbeiter vor einigen Jahren Tausende von Videoaufnahmen an, die weiblichen Nutzerinnen von Ring-Kameras gehörten und "intime Bereiche in ihren Häusern wie Badezimmer oder Schlafzimmer" zeigten. Schliesslich sei dies von einer Kollegin bemerkt worden. Die Missstände seien aber von einem Vorgesetzten zunächst noch ignoriert worden. Dieser habe gesagt, es sei für einen Ingenieur "normal", so viele Konten einzusehen, wird von der FTC ausgeführt.

Ring habe zwar auf diesen Vorfall von 2017 reagiert, indem das Unternehmen den Zugang zu Videos einschränkte. Dies allerdings nur für Kundendienstmitarbeitende, andere Angestellte hätten weiterhin auf die Aufnahmen zugreifen können.

Beschimpfungen von Hackern

Das war aber noch nicht alles: In der FTC-Beschwerde wird auch behauptet, Ring habe gewusst, dass seine Cloud-Dienste für Credential Stuffing und Brute-Force-Angriffe anfällig seien, habe aber wenig unternommen, um das Problem zu beheben. So seien die Konten von 55'000 Kunden in den USA kompromittiert worden, was bedeutet, dass "böswillige Akteure Zugang zu Hunderttausenden von Videos" hatten.

Angreifer hätten auch Zugang zu User-Konten gehabt. Da Ring-Geräte die Kommunikation in Echtzeit ermöglicht, hätten die Eindringlinge mit den Usern interagieren können. Frauen, die in ihrem Bett lagen, sowie mehrere Kinder seien von Hackern beschimpft worden, heisst es weiter.

Amazon "bestreitet, gegen das Gesetz verstossen zu haben"

Amazon sagt in einer Stellungnahme: "Obwohl wir die Behauptungen der FTC in Bezug auf Alexa und Ring nicht teilen und bestreiten, gegen das Gesetz verstossen zu haben, lassen wir diese Angelegenheiten mit diesen Vergleichen hinter uns." Das Unternehmen fügte an, dass es weiterhin weitere Datenschutzfunktionen im Namen der Kunden entwickeln werde.