Apple sperrt ChatGPT-Update für beliebte App mit Ethikargument

Während zwischen Microsoft und Google der Wettlauf um die Vorherrschaft im KI-Business entbrannt ist, hält sich ein grosser Konkurrent bislang bedeckt. Apple hat nichts Vergleichbares angekündigt. Auch am internen AI Summit, der Mitte Februar im Apple Park abgehalten wurde, soll sich kein Einstieg ins Rennen angedeutet haben, wie ein 'Bloomberg'-Journalist berichtete.

Künstliche Intelligenz ist für Apples Produkte aber bedeutend, Siri etwa kann noch immer keine komplexen Anfragen beantworten. So wurde in einer Broschüre für den AI Summit auch darauf hingewiesen, dass sich Machine Learning stark beschleunige und Apple mit seinen Talenten ganz vorne mitmische. Eine Ankündigung könnte für Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) im Juni anstehen.

Doch nun macht Apple mit einer Entscheidung auf sich aufmerksam. Der Konzern hat einer beliebten App in seinem Store ein Update für eine ChatGPT-Funktion untersagt. Die Bluemail-App sollte damit das Schreiben von E-Mails vereinfachen. Apple begründet den drastischen Schritt damit, dass die KI von OpenAI unangemessene Inhalte produzieren könnte.

Nachdem ChatGPT einige Wochen in freier Wildbahn zu beobachten war, kann man sagen: Der Einwand hat Hand und Fuss. Microsoft schränkte seinen Chatbot im Februar ein. Der Software-Konzern reagiert auf etliche Vorfälle, in denen der ChatGPT-basierte Text-Roboter übergriffig und unangemessen Antworten formulierte. Auch falsche Aussagen und Einschätzungen gab der Bot in selbstsicherem Gestus zum Besten.