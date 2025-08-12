Aproda-CEO wechselt zum Mutterkonzern

Am 1. Oktober übernimmt Stefan Heim bei Bechtle die Position des Vice President Business Applications. In dieser Rolle wird er länderübergreifend die Aktivitäten mehrerer Bechtle-Töchter, darunter Aproda aus der Schweiz, verantworten. Heim folgt auf Andreas Staudigel, der in den Ruhestand tritt, und berichtet an Michael Guschlbauer, COO für Deutschland und Österreich sowie alle Spezialisten der Bechtle-Gruppe.

Heim war ab 2003 bei Alpha Solutions tätig, 2012 wurde er Geschäftsführer. Der 47-Jährige stiess mit der Übernahme von Alpha Solutions durch Bechtle im Jahr 2019 zum Konzern. Zwei Jahre später schlossen sich die Schweizer Töchter Acommit und Alpha Solutions unter dem neuen Namen Aproda zusammen . Unter der Führung von Heim habe sich das Unternehmen exzellent weiterentwickelt, schreibt Bechtle in einer Mitteilung.

Als VP Business Applications folgt Heim auf Andreas Staudigel, der nach gut 15 Jahren bei Bechtle in den Ruhestand geht.

Neue Leitung für Aproda

Die Nachfolge von Stefan Heim bei Aproda tritt – ebenfalls auf den 1. Oktober – Markus Zäch an. Zäch arbeitet als Teil des Führungsteams seit 2023 bei Aproda. Davor war er unter anderem bei eChrome Digital sowie bei Alpha Solutions tätig.

"Wir freuen uns sehr, die Nachfolge im Bereichsvorstand wie auch die Nachbesetzung der Geschäftsführung mit ausgezeichneten Führungspersönlichkeiten aus den eigenen Reihen zu ermöglichen", sagt COO Guschlbauer.