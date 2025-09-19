Atlassian kauft Plattform für Entwicklerproduktivität

Nvidia steigt mit 5 Milliarden Dollar bei Intel ein
Die Halbleiterhersteller wollen gemeinsam Chips für Rechenzentren und den Heim-PC entwickeln. Dabei könnten die Wettbewerber AMD und TSMC das Nachsehen haben.
