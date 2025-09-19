Atlassian kauft Plattform für Entwicklerproduktivität

Für 1 Milliarde US-Dollar übernimmt der australische Softwarekonzern Atlassian den US-Anbieter DX aus Salt Lake City. Wie beide Unternehmen mitteilen, soll die Technologie von DX in das Portfolio von Atlassian integriert werden.

Die Lösung von DX hilft laut Selbstbeschrieb Führungskräften, die Produktivität von Entwicklern datenbasiert zu messen, zu benchmarken und zu verbessern. "Wir haben vor fünf Jahren DX aus der Überzeugung heraus gegründet, dass die Messung der Produktivität von Softwareentwicklern und der Developer Experience ein ungelöstes Problem ist, für das es einen forschungsbasierten Ansatz geben muss", sagt Abi Noda, CEO und Gründer von DX.

Wie Atlassian erklärt, seien nahezu alle DX-Kunden auch Nutzer ihrer eigenen Lösungen. Die übrigen sollen durch die Übernahme nun für DX gewonnen werden. "KI zu nutzen ist einfach. Echten Mehrwert zu erzeugen, ist schwieriger. Mit der heutigen Ankündigung wollen wir unseren über 300'000 Kunden helfen, zu verstehen, ob sie die richtigen Investitionen tätigen, um in der KI-Ära erfolgreich zu sein", sagt Atlassian-CEO Mike Cannon-Brookes in der Mitteilung.

Die Transaktion wollen Atlassian und DX bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen haben. Die gemeinsame Vermarktung der DX-Lösung beginne sofort, heisst es.