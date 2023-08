Auch Graubünden will bei E-Voting-Tests mitmachen

Anders als in Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau können Bündnerinnen und Bündner an den kommenden National- und Ständeratswahlen noch nicht elektronisch teilnehmen. Ab dem kommenden Jahr soll E-Voting jedoch in 6 Pilotgemeinden möglich sein. Es handelt sich um Domat/Ems, Landquart, Lumnezia, Pontresina, Poschiavo und Safiental.