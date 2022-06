Auf ein Bier mit ... Thomas Reitze

Thomas Reitze kennt man vor allem als Microsoft- und IBM-Mann. Der heutige Geschäftsführer von T-Systems in der Schweiz war aber auch beinahe Fussballprofi und halbprofessioneller Comiczeichner. Im Interview spricht er über seinen Ruf als einflussreichster IT-ler in der Wandelhalle und erklärt, warum die Digitalisierungsprojekte in der Bundesverwaltung mit dem Rücktritt von Doris Leuthard einen herben Dämpfer erlitten haben.

Videoschnitt und -produktion: Nao Lötscher