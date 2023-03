Autexis hat einen neuen Geschäftsführer

Die Autexis-Gruppe ernennt Martin Buchmann zum neuen Geschäftsführer. Der bisherige CEO und Mehrheitsaktionär Philippe Ramseier wird sich laut Mitteilung als Leiter Marketing & Sales künftig auf Kundenprojekte fokussieren. Zudem bleibt er Verwaltungsratspräsident der Gruppe mit Hauptsitz in Villmergen im Kanton Aargau.

Buchmann stiess im Oktober 2022 zu Autexis, wo er zunächst als Betriebsleiter der Gesellschaften Autexis IT und Autexis Control amtete. Zuvor war er laut seinem Linkedin-Profil 18 Jahre lang für Rockwell Automation tätig, zuletzt als Director Manufacturing Operations EMEA.

"Ich freue mich, dass Martin Buchmann nach sechs Monaten als Betriebsleiter zusätzliche Verantwortung übernimmt und die Autexis Gruppe operativ in die Zukunft führen wird", so Mehrheitsaktionär Ramseier in der Mitteilung. Der zweite Mitinhaber Hansjörg Schmidle bleibt weiterhin für die Leitung des Bereichs Technik & Service verantwortlich.

Ramseier war seit 2015 CEO der Gruppe. Damals wurde die ehemalige Hauser Steuerungstechnik AG unter dem Namen Autexis neu aufgestellt. Die beiden Bereiche Automation sowie MES/IT wurden unter dem Dach der Autexis Holding in die neuen Firmen Autexis IT und Autexis Control überführt.