Autonomer Roboter liefert Essen in Oerlikon

21. August 2025 um 09:33
Foto: Just Eat

Die Lieferungen des Restaurants Zekisworld übernimmt während der nächsten zwei Monate ein Roboter. Dafür spannen der Lieferdienst Just Eat und das ETH-Spin-off Rivr zusammen.

Der Lieferdienst Just Eat kooperiert für Essenslieferungen mit dem Zürcher Robotik-Unternehmen Rivr. Die Unternehmen wollen nach eigenen Angaben während einer zweimonatigen Testphase den Einsatz der Rivr-Roboter in der Praxis erproben.
Für die Testphase haben sich Just Eat und Rivr den Stadtteil Zürich-Oerlikon ausgesucht, wie sie mitteilen. Für das dort ansässige Restaurant Zekisworld sollen von einem Roboter Bestellungen ausgeliefert werden. Während der ersten 30 Tagen begleite ein Experte von Rivr die Zustellungen. Anschliessend soll der Lieferprozess von der Abholung bis zur Auslieferung vom Kontrollzentrum aus ferngesteuert werden.
Der Rivr-Roboter des gleichnamigen ETH-Spin-offs fährt während der Tests mit einer Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometern. Nach Angaben der Entwickler kombiniert er Räder mit Beinen, um Bordsteine und Treppen zu überwinden. Eine KI soll beim Erkennen der Umgebung helfen, so dass der Roboter allfälligen Hindernissen und Verkehrsteilnehmern ausweichen kann. Der speziell montierte Behälter für die Essenslieferungen besitzt laut Just Eat eine isolierte Innenwand, die das Auslaufen von Speisen und Getränken verhindert.

Europapremiere in Oerlikon

Der Einsatz in Oerlikon ist nach Angaben von Lukas Streich, Geschäftsführer Just Eat Schweiz, eine Premiere in Europa. Wenn die Testphase erfolgreich verläuft, plane das Mutterunternehmen Just Eat Takeaway.com im Laufe des Jahres Roboter-Lieferungen in anderen europäischen Städten einzuführen. Auch an eine Expansion in den Detailhandel und Convenience-Stores sei angedacht.
Der Gründer und CEO Rivr, Marko Bjelonic, sieht in dem Projekt in Oerlikon einen ersten Schritt für autonome Lieferungen. "Die Zusammenarbeit mit Just Eat gibt einen Einblick in eine Zukunft, in der sich Automatisierung ganz natürlich in unsere Städte einfügt und den Menschen hilft, das zu bekommen, was sie brauchen, wann sie es brauchen", sagt er in der Mitteilung.
