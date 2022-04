AWK knackt die 100-Millionen-Grenze

Das Schweizer Management- und IT-Beratungsunternehmen AWK Group meldet für das vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 102,6 Millionen Franken. Dies entspreche einer Zunahme von 11,8 Millionen gegenüber 2020 , so eine Mitteilung.

Das Wachstum sei unter anderem auf die intensive Kundenpflege und gezielte Schärfung von Dienstleistungen zurückzuführen. Dadurch habe man mehr Projektertrag mit bestehenden Kunden erzielt, schreibt AWK. Ausserdem habe man mit der Erschliessung zusätzlicher Geschäftsfelder Neukunden im Bereich der digitalen Transformation gewonnen.

Die Belegschaft sei mittlerweile auf über 500 Mitarbeitende angewachsen. Im Herbst will AWK den neuen Hauptsitz in der Nähe des Bahnhofs Oerlikon beziehen. Damit schaffe man Platz für das weitere Wachstum, so AWK.

Vergangenes Jahr hat die AWK Group zudem ihren Zusammenschluss mit Ginkgo Management Consulting und Quint Group bekannt gegeben. Die Gruppe, die gut 800 Mitarbeitende zählt, habe 2021 einen Umsatz von fast 200 Millionen Franken erzielt. Über die Gruppe könne man Kunden gezielter angehen und so das Wachstum vorantreiben – in der Schweiz, wie auch im europäischen Ausland.

Bis 2025 sollen weitere europäische Märkte erschlossen werden, schreibt AWK. Er sei überzeugt, so CEO Oliver Vaterlaus, dass "jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um die internationale Expansion mit voller Kraft voranzutreiben".