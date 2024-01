AWS bietet künftig Lehrstellen in RZs an

Ab Sommer 2024 bietet AWS 2 Lehrstellen an: Eine zum ICT-Fachmann EFZ sowie eine zur Automatikerin EFZ. Die Lernenden werden in den Bereichen Data Center Operations (DCO) und Data Center Engineering Operations (DCEO) ausgebildet und "erhalten eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung in der Cloud-Technologie", wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst.

Die Basislehrgänge der Ausbildung würden in Zusammenarbeit mit Siemens durchgeführt, sie seien ausserdem Teil der globalen "Grow Our Own Talent"-Initiative von AWS. "Wir freuen uns, jungen Talenten in der Schweiz eine spannende und innovative Ausbildungsmöglichkeit in unseren Rechenzentren anzubieten", lässt sich Christoph Schnidrig, Head of Technology bei AWS Schweiz, zitieren.