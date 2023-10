AWS eröffnet eine "souveräne Cloud" in Europa

AWS will eine "European Sovereign Cloud" lancieren. Dabei handelt es sich um eine Cloud-Region, die von der restlichen AWS-Cloud-Infrastruktur getrennt ist. Mit der Idee ist der US-Hyperscaler nicht allein, ähnliche Ankündigungen gab es bereits auch von Microsoft und Oracle

Laut AWS richtet sich das Angebot in erster Linie an Kunden aus stark regulierten Branchen und aus dem öffentlichen Sektor. Daten würden innerhalb der souveränen Europaregion gespeichert, was die Anforderungen an die Data Residency erfüllen soll. Kunden könnten zudem auch alle von ihnen erstellten Metadaten in der EU behalten, schreibt das Unternehmen. Dazu gehören beispielsweise Rollen, Zugriffsrechte oder Konfigurationsinformationen. Ausserdem liege die Kontrolle über den Betrieb und den Support der European Sovereign Cloud ausschliesslich bei AWS-Mitarbeitenden, die in der EU ansässig und beheimatet sind.

Zertifizierung vom BSI

Wie bei anderen Regionen hätten Kunden die "Gewissheit, dass AWS ohne ihre Zustimmung nicht auf Kundendaten zugreift", schreibt das Unternehmen. Unklar bleibt die Frage, wie es sich mit dem Cloud-Act verhält. Denn diese Gesetzgebung gibt vor, dass US-Unternehmen auf Anfrage von US-Behörden Daten herausgeben müssen, unabhängig davon, in wessen Hoheitsgebiet sie sich befinden.

Aber das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zumindest begrüsst die Pläne. Der Hyperscaler habe sich vom BSI zertifizieren lassen und als einer der ersten Cloud-Provider das C5-Testat des Bundesamts erhalten. C5 steht für "Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue" und wurde vom BSI als Standard für Cybersecurity in der Cloud entwickelt.

BSI-Präsidentin Claudia Plattner sagt: "Der Aufbau einer europäischen AWS-Cloud wird es für viele Behörden und Unternehmen mit hohen Anforderungen an die Datensicherheit und den Datenschutz deutlich leichter machen, die AWS-Services zu nutzen."

Erste Region in Deutschland

Über die "Europa-Cloud" erhalten AWS-Kunden gemäss dem Anbieter Zugang zu sämtlichen Cloud-Services des Hyperscalers. Auch würden sich Latenzzeiten und Verfügbarkeit nicht von den üblichen Cloud-Regionen unterscheiden, wie es heisst.

Eine erste European Sovereign Cloud soll in Deutschland eröffnet werden. Künfig soll das Angebot aber mehrere Regionen umfassen. Eine AWS-Region wiederum setzt sich aus mehreren isolierten Standorten zusammen – in der Schweizer Region sind es 3 Standorte