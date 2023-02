AWS und Elca bündeln ihre Kräfte

AWS und der Schweizer Softwareentwickler Elca spannen noch enger zusammen: Die beiden Unternehmen haben eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um bei der digitalen Transformation in der Schweiz eng zu kooperieren und die Auswahl an Plattformen zu erweitern, wie es in einer Mitteilung heisst.

So wolle man bei der Elca Gruppe die eigene Expertise und das Dienstleistungsangebot auf der AWS-Plattform ausbauen.

Erst kürzlich wurde enthüllt, dass AWS auch in der Schweiz eine Infrastrukturregion eröffnet. Gemeint ist die offizielle Eröffnung von 3 AWS-Rechenzentren, auf die die Branche so lange gewartet hat. "Wir gehen nun davon aus, dass die Zusammenarbeit die Cloud-Akzeptanz der Schweizer Kunden verbessern, die Wertschöpfung aus den AWS-Cloud-Produkten und -Services maximieren und sie auf einen langfristigen Erfolg ausrichten wird", schreibt Elca in der Mitteilung.

Wie wir Anfang September exklusiv berichtet haben, befinden sich die 3 Rechenzentren in Lupfigen, Winterthur und Glattbrugg, wo sich AWS bei den RZ-Betreibern Green, Vantage und Interxion einmietet – bestätigt ist das aber aus Sicherheitsgründen bis jetzt nicht offiziell.