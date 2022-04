Axa verlängert Outsourcing mit Centris

Der Versicherer Axa Schweiz teilt mit, dass er seinen Outsourcing-Vertrag mit Centris bis ins Jahr 2030 erneuert hat. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen die Produkt­palette des Versicherers weiter automatisieren und das Innovations­potenzial der Swiss Health Platform (SHP) ausschöpfen. Gemäss Axa betreibt Centris das Zusatzversicherungsgeschäft der Sparte Gesundheitsvorsorge seit rund fünf Jahren und hat dem Versicherungskonzern in dieser Zeit einen erfolgreichen Eintritt in den Schweizer Gesundheitsversicherungsmarkt ermöglicht. Konkret betreibt Centris das Kernsystem Syrius über welches das Verkaufs- und Bestandesmanagement durchgeführt wird, teilt Axa auf Anfrage von inside-it.ch mit.

Neben der Vertragsverlängerung wollen die beiden Unternehmen künftig auch vermehrt auf strategischer Ebene kooperieren und neue Lösungen für die SHP entwickeln. Auf unsere Nachfrage antwortete Axa: "Wir sind in engem Austausch zu technischen Möglichkeiten und Perspektiven von diversen Zukunftsthemen im Bereich Gesundheitsvorsorge." Im Rahmen einer Wachstumsstrategie sollen so sowohl die Kosten gesenkt als auch eine "maximale Automatisierung der Prozesse" angestrebt werden, sagt Niklas Elser, CEO von Axa Gesundheitsvorsorge.

Er ergänzt weiter: "Aufgrund der positiven Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Centris sind wir überzeugt, den richtigen Partner zur Umsetzung unserer langfristigen Pläne zu haben." Gemeinsam arbeiten die beiden Parteien an verschiedenen Innovationsthemen: So werden unter anderem die Digitalisierung von Business-Prozessen, die Transformation des bestehenden Angebots in Cloud-basierte Services, die Analyse von Daten mittels Machine Learning oder der Aufbau von Integration Services zu den Umsystemen von Syrius vorangetrieben, wie der Versicherer mitteilt.