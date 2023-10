Baden muss Videoüberwachung überarbeiten

In der Stadt Baden sorgte die Videoüberwachung in den letzten Wochen für erhitzte Gemüter in der Politik. Wie das 'Badener Tagblatt' (Paywall) berichtete, sind die bestehenden Anlagen am Ende ihres technischen Lebensalters angelangt. Deshalb wollte der Stadtrat knapp 1,3 Millionen Franken in die Hand nehmen, um rund 300 Videoüberwachungskameras zu erneuern.