Basel-Stadt gibt sich neue Datenstrategie

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat eine neue Daten­strategie verabschiedet. Diese soll künftig dafür sorgen, dass behördliche Prozesse und Daten­flüsse digital abgewickelt werden. So will der Kanton die Lebensqualität, Wettbewerbs­fähig­keit und Standortattraktivität fördern. Die neue Strategie ist auf die Digitalstrategie abgestimmt und gilt für die Jahre 2023 bis 2027.

"Die neue Datenstrategie definiert den Rahmen für eine sichere, transparente und koordinierte Datenbewirtschaftung", heisst es in einer Mitteilung des Kantons. So soll die Basis für einen modernen und kundenfreundlichen Service public gelegt werden. Die neue Strategie umfasst sämtliche Schritte von der Erhebung über die Datenbearbeitung bis hin zur Nutzung. Alle Daten, die im Kanton bearbeitet werden, sollen systematisch erfasst und laufend gepflegt werden.

Die Datenbewirtschaftung soll anhand der Prinzipien effiziente Erhebung, nachhaltige Bewirtschaftung und gemeinsame Datennutzung erfolgen. Daten sollen wenn möglich nur einmal und mit möglichst wenig Aufwand erhoben werden. Dabei sollen gleichzeitig auch die verschiedenen Zwecke der Datennutzung berücksichtigt und eine Interoperabilität sichergestellt werden.

Open Government Data kommt

In Zukunft sollen die vorhandenen Datenbestände dann im Sinne von Open Government Data zu weiteren Zwecken verwendet werden können. Zudem sollen die Informationen der Öffentlichkeit, wenn immer möglich, zur freien Verwendung angeboten werden. Transparenz und Offenheit im Umgang mit Daten sind in der Strategie ebenso verankert wie der Datenschutz und die Datensicherheit.

In einem nächsten Schritt will der Kanton eine Data Governance ausarbeiten, welche Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten bezüglich der kantonalen Datenbewirtschaftung regelt. Zudem wird ein kantonaler Datenkatalog angestrebt, in dem alle Datenbestände aufgeführt sind. Durch die Datenstrategie, den Datenkatalog und die Data Governance will der Kanton Basel-Stadt zudem sicherstellen, dass er innerhalb der nationalen Datenbewirtschaftung anschlussfähig bleibt.