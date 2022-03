Bayerische Polizei setzt auf umstrittene Palantir-Software

"Noch erfolgreichere Polizeiarbeit – Zuschlag für neues Recherche- und Analysesystem der Bayerischen Polizei." So titelt das Bayerische Landes­kriminal­amt (LKA) die Meldung, dass man sich nach einer europaweiten Ausschreibung für ein Angebot des Unternehmens Palantir Technologies entschieden habe.

Die deutsche Niederlassung von Palantir Technologies mit Sitz in Frankfurt ist ein Tochterunternehmen der umstrittenen US-Datenfirma Palantir, die ihren Europa-Hub in Altendorf SZ hat. Das vom rechtspopulistischen Tech-Milliardär Peter Thiel gegründete Unternehmen, das unter anderem Big-Data-Analysen für Nachrichtendienste wie die CIA und Regierungen weltweit durchführte, liefert ein "Verfahrensübergreifendes Recherche- und Analysesystem" (Vera) an die Polizeibehörde.