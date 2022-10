BBT erweitert Verwaltungsrat mit ICT-Leiter von CSS

Die auf Schadenmanagement-Software für Versicherungen spezialisierte Firma BBT aus Root (LU) ernennt mit Patrick Frank und Joachim Mansur zwei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat. Damit könne man "zwei ausgewiesene und hochkarätige Versicherungs- und IT-Kenner für BBT gewinnen", heisst es in einer Mitteilung. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Strategieprozesses habe der BBT-Verwaltungsrat gemeinsam mit der Geschäftsleitung entschieden, das Kerngeschäft im Versicherungssektor weiter auszubauen. Für diese "strategische Marktbearbeitung" werde das Gremium erweitert

Neu in den VR gewählt wurde Patrick Frank. Er ist bei der CSS Krankenversicherung Konzernbereichsleiter ICT, Data und Operational Excellence sowie Mitglied der Konzernleitung. Davor war er innerhalb der CSS als Abteilungsleiter Systemtechnik und Operations tätig. Bevor er 2005 zur CSS gestossen ist, hatte er diverse Positionen bei EMC Computer System Schweiz inne.

Ebenfalls neuer Verwaltungsrat ist Joachim Mansur. Er sei seit 2018 als Verwaltungsrat, Advisor und Investor in Startups engagiert, so die Mitteilung. Zuvor war er für die Zurich Versicherung in verschiedenen exekutiven Positionen tätig, zuletzt als CEO Zurich Schweiz.

Ausserdem übernehme Rechtsanwalt Hubert Rüedi, seit 2005 Mitglied des BBT-Verwaltungsrats, auf Wunsch der Muttergesellschaft Volaris Group neu die Aufgaben des Verwaltungsratspräsidenten und löst in dieser Funktion Mike Dufton ab. Dieser bleibt VR-Mitglied und Vertreter von Volaris im Gremium.