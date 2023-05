BBT Software erhält einen COO

Urs Weber ist seit dem 1. Mai 2023 Chief Operating Officer beim IT-Dienstleister BBT Software. In der neu geschaffenen Stelle verantwortet er die Bereiche Life, Enterprise, Health und Care und vereint so alle Software-Lösungen unter sich, heisst es in einer Mitteilung. So wolle man die Produktpalette zentralisieren.

Als neuer Leiter des operativen Geschäfts trägt er die Gesamtverantwortung für das Produktmanagement, die Softwareentwicklung, Support und Kundenprojekte. Als neues Mitglied verstärkt er auch die bestehende 5-köpfige Geschäftsleitung.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Urs und sind überzeugt, dass er sich massgeblich dafür einsetzt, die Positionierung von BBT im Schweizer Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungsmarkt zu schärfen", sagt Walter Capozollo, CEO von BBT.

Zuletzt war Weber COO von Yawave und davor Head of Projectmanagement bei Arcmedia. Von 2015 bis 2020 sass er bei Sage Schweiz in der Geschäftsleitung, erst als Head of Professional Services und später als Director Product Delivery.