Bei 08Eins übernimmt Marc Cadalbert

Der Verwaltungsrat von 08Eins gibt einen CEO- und Inhaberwechsel beim Churer Individualsoftwarehersteller bekannt: Marc Cadalbert übernimmt das Unternehmen von Firmengründer Haempa Maissen.

Maissen gründete 08Eins im Jahr 2003. Das Unternehmen habe sich in den vergangenen Jahren von einer Consulting-Agentur zu einem Softwarehaus mit knapp 30 Mitarbeitenden entwickelt, heisst es in einer Mitteilung. 08Eins ist daneben Initiator der MINT-Academy für die Nachwuchsförderung.

Nach knapp 20 Jahren habe sich Maissen für einen Perspektivenwechsel entschieden, schreibt das Unternehmen. Er wolle seine Karriere neu ausrichten. Bis der Wechsel vollzogen ist, werde er 08Eins beratend zur Seite stehen.

Sein Nachfolger Marc Cadalbert startete 2000 als Softwareentwickler und gründete die Firma Impac, heute eine Tochter von 08Eins. Seit 2016 führt er das Churer Unternehmen gemeinsam mit Maissen. Man freue sich, Cadalbert für diese Aufgabe gewonnen zu haben, so VR-Mitglied Reto Annen in der Mitteilung. "In den vergangenen Jahren hatte er sich erfolgreich für 08Eins in der digitalen Transformation durch ausgeprägte Führungsqualitäten und Nähe zum Markt ausgezeichnet."