Bei Oracle könnten Entlassungen anstehen

Einem Medienbericht zufolge erwägt Oracle, die Kosten um bis zu 1 Milliarde Dollar zu senken. Infolgedessen könne es bereits im August zu Entlassungen kommen, schreibt 'The Information' mit Berufung auf eine mit der Situation vertraute Person.

Dem Bericht zufolge könnte es zu "tausenden von Entlassungen" kommen. Der Stellenabbau könnte unverhältnismässig viele Mitarbeitende in den USA und in Europa betreffen, die in den Bereichen Marketing für Software-Apps, Kundenservice und E-Commerce tätig seien, so die Quellen des US-Magazins.

Gleichzeitig würden zwei Oracle-Führungskräfte das Unternehmen verlassen. Es handle sich um CMO Ariel Kelman, der vor zwei Jahren von AWS kam, sowie um Jürgen Lindner, Senior Vice President of Marketing for SaaS, dessen Team vor einer Reorganisation stehen, heisst es bei 'The Information' (Paywall) . Gegenüber 'CRN' haben sich die beiden Manager nicht zu dem Bericht geäussert.