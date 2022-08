Bei Xerox Schweiz übernimmt Siham Rakia

Siham Rakia hat als General Manager die Verantwortung für Xerox Schweiz übernommen. Dies bestätigt sie gegenüber dem 'IT-Markt'. Gemäss ihrem Linkedin-Profil hat sie ihre neue Position per Anfang August angetreten.

Vor ihrem Wechsel zum Printing-Dienstleister war Rakia knapp 8 Jahre bei Microsoft Schweiz tätig, zuletzt als Senior Account Executive im Bereich Financial Services. Bis 2014 stand sie für Dell im Einsatz. Davor arbeitete Rakia mehrere Jahre bei HP, wo sie unter anderem den Data-Center-Markt in der Romandie verantwortete.

Anfang 2021 hatte Rakias Vorgänger Jürgen Weber als Head of Direct Sales und MD Switzerland bei Xerox übernommen. Der langjährige Firmenmitarbeiter folgte damals auf Andrej Golob. Unsere Anfrage über die künftigen Aufgaben von Weber konnte uns das Unternehmen kurz vor Redaktionsschluss nicht beantworten.

Neuer Konzernchef

Auf globaler Ebene hat Xerox Steven Bandrowczak zum CEO ernannt. Er stiess 2018 als President und COO zum Konzern und hatte im Juni 2022 den CEO-Posten interimistisch übernommen.

In seiner Rolle als President und COO sei Bandrowczak für die Entwicklung und Umsetzung einer globalen Betriebsstrategie für die Geschäftsbereiche Software und Innovation zuständig gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Ausserdem habe er geschäftsunterstützende Funktionen des Unternehmens verantwortet, darunter etwa die Geschäftsstrategie, Produkt-Delivery und die IT.

Vor seinem Wechsel zu Xerox war Bandrowczak unter anderem bei HPE, Avaya und Lenovo tätig.

Bandrowczak habe "nachweislich Ergebnisse erzielt, indem er digitale Plattformen genutzt hat, um den Marktanteil zu erhöhen und die Rentabilität zu steigern", so VR-Präsident James Nelson in einer Mitteilung. "Der Vorstand hat volles Vertrauen, dass Steve die richtige Führungspersönlichkeit ist, um Xerox voranzubringen."