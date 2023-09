Berner Lehrerinnen und Lehrer erhalten wegen SAP nur den halben Lohn

Anfang Jahr hat der Kanton Bern neue SAP-Lösungen eingeführt. Ganz reibungslos lief das bis dato nicht ab – im Gegenteil:

Im März waren fast 3000 Rechnungen überfällig . Und im Frühling kam es zu ersten Problemen bei der Auszahlung von Löhnen, die durch die Ablösung des Personalinformations- und Gehaltssystems (Persiska) verursacht worden sind.

SAP-Probleme bestehen seit Anfang Jahr

Nur: Ausgestanden sind die Probleme bei den Lohnzahlungen bis heute nicht. Wie die Zeitung ' der Bund ' berichtet, ist bei 900 von 19'000 Lehrpersonen die Gehaltsauszahlung nicht vollständig erfolgt. Das fehlende Geld werde per 12. September nachgereicht, heisst es dort weiter. Die neuen "Abläufe sind noch nicht vollständig etabliert", zitiert die Zeitung Yves Brechbühler, Leiter Kommunikation der Berner Bildungsdirektion.

Es ist aber auch schwierig. Zu schwierig für SAP? Viele Lehrerinnen und Lehrer hätten komplizierte Anstellungsverhältnisse, was die Lohnzahlung anspruchsvoll gestalte. Manche würden an unterschiedlichen Schulen arbeiten, Klassenstunden oder Mentorate unterrichten und in unterschiedlichen Gehaltsklassen angestellt sein, schreibt 'der Bund'. Deshalb sei die Umstellung auf die neue SAP-Software besonders aufwändig.

Zahlungsstopp wegen Migration