Big Tech sorgt für grosse Verluste bei der Schweizerischen Nationalbank

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat für das vergangene Jahr den höchsten Verlust ihrer Geschichte ausgewiesen: 132,5 Milliarden Franken. Die jährlichen Gewinnausschüttungen an Bund und Kantone werden darum ausbleiben. Im Jahr zuvor hatte die öffentliche Hand noch 6 Milliarden von der SNB erhalten, die 2021 rund 26,3 Milliarden Gewinn verzeichnet hatte. Die Zahlen hat die Nationalbank veröffentlicht.

Sie teilt indes nicht mit, welchen Impact Big Tech auf ihre Bilanz hatte. Die grossen US-Techfirmen sorgten nämlich mit ihrer Talfahrt mit für den Rekordverlust, wie Veröffentlichungen der US-Börsenaufsicht (SEC) zeigen. Der Wert von Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft im Portfolio der SNB belief sich Ende 2022 zusammen auf fast 24 Milliarden Dollar. Das sind rund 17% des 140 Milliarden schweren Investments in den USA.

Allein an Apple hielt die SNB Anteile von fast 8,5 Milliarden Dollar, von Microsoft rund 7 Milliarden. Über 500 Millionen hat die SNB zudem jeweils in Adobe, Cisco, Netflix, Oracle, Qualcomm und Salesforce investiert. Von Tesla hält sie Anteile über 1,3 Milliarden Dollar, von Nvidia rund 1,5 Milliarden. Die grossen US-Tech-Firmen kommen bei der Nationalbank zusammengerechnet auf über 30 Milliarden Dollar.

Big Tech hat nach dem Boom in der Pandemie letztes Jahr besonders stark korrigiert, die Kurse purzelten teilweise. 2023 starteten sie aber recht stark, wegen teils guter Geschäftszahlen, Massenentlassungen und aufgehellten Aussichten in Sachen Rezession und Zinserhöhungen. Die Verlustzahlen für 2022 sind also derzeit wieder etwas revidiert.

Ende 2021 hielt die SNB noch Aktien über 11 Milliarden Dollar an Apple und 9 Milliarden an Microsoft, insgesamt war sie mit 35,3 Milliarden Dollar in die 5 grössten Big-Tech-Tonzerne investiert in ihrem 166 Milliarden schweren Porfolio in den USA. Die Reduktion geht auf Wertverlust und Verkäufe zurück.