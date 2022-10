Broadcom plant keine Preiserhöhungen für VMware

Zu Preissteigerungen, so verspricht der CEO und President von Broadcom in einem Blogpost , werde es im Fall von VMware aber nicht kommen.

"Wir sind nicht zu einem globalen Leader im Technologie-Business geworden, indem wir existierende Produkte genommen und deren Preise erhöht haben", so Hock Tan. "Stattdessen entwickeln wir Tech-Produkte die für Kunden einen klaren Mehrwert haben und verbessern sie kontinuierlich."

Dies sei auch für VMware so geplant. Der Abschluss der 61-Milliarden-Dollar-Übernahme s oll im nächsten Frühjahr vollzogen werden . Sobald der Deal über die Bühne sei, so der Broadcom-Chef, werde man in die Weiterentwicklung der VMware-Produkte investieren. Das Ziel sei es, Wachstum zu schaffen, indem mehr VMware-Produkte verkauft werden können, und nicht durch Preiserhöhungen.