BST Informatik stösst zur Logobject-Gruppe

BST Informatik hat per 31. März 2023 alle seine Geschäftsanteile in die Logobject AG eingebracht und wird dadurch Teil der Gruppe. BST habe in einer Strategieentwicklung beschlossen, den Fokus stärker auf den Geschäftsbereich Blaulicht-Organisationen zu setzen, teilte die 1996 gegründete Firma mit. "Diese Zielsetzung sollte in Form einer strategischen Partnerschaft mit einem Unternehmen angestrebt werden, welches erfolgreich in diesem Markt etabliert ist."

BST bringt 12 Mitarbeitende in die Gruppe ein, der bisherige Standort in St. Gallen bleibt bestehen. Logobject aus Opfikon (ZH) entwickelt unter anderem Softwareprodukte für Workforce-Management, für Einsatzleitzentralen und Vorgangsbearbeitung bei Blaulicht-Organisationen und Militär. Ein Kundensegment habe bis anhin aber weitgehend gefehlt: Sanität und Rettung. Hier wiederum sei BST Informatik stark.

Mit dem Zusammenschluss sind die Grundlagen für eine nachhaltige technische Weiterentwicklung der BST-Produkte Sanostat Evo und Notruf Navigator N2 in der Rettungskette geschaffen worden, so die Mitteilung. Weiter können die beiden Unternehmen vorhandene Synergien nutzen und den Zielmarkt mit Lösungen entlang der Rettungskette bedienen.