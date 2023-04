Bund soll die Zweitnutzung von Personendaten fördern

"Daten werden in der Regel für einen bestimmten Verwendungszweck erhoben, könnten aber darüber hinaus für beliebig viele weitere Zwecke genutzt werden, die bei der Erhebung nicht absehbar waren." Um diese Zweitnutzung zu fördern, brauche es entsprechende Rahmenbedingungen, schreibt die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW) in einer Mitteilung.

Mit "Rahmenbedingungen" meint die SATW ein übergeordnetes Rahmengesetz, wie es eine aktuelle Motion des Zuger Ständerats Matthias Michel fordert . Damit liesse sich ein "übergeordneter Rahmen für Datenräume in der Schweiz schaffen", um die gemeinsame Nutzung von Daten zu ermöglichen.

Bei der Umsetzung gelte es, die "digitale Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger zu bewahren". Ausserdem seien Forschungsbedürfnisse wie auch wirtschaftliche Interessen zu berücksichtigen und aufeinander abzustimmen.

Matthias Michel hat es in einer Kolumne für uns so formuliert: "Was beim physischen Verkehr Knotenpunkte und Verkehrsdrehscheiben sind, stellen im digitalen Bereich Datenräume dar. Es geht um einen Hub, der Zugang zu Daten ermöglicht und dies für andere als die ursprünglichen Zwecke."