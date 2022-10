Im 20. Jahrhundert entstanden die grossen nationalen Verkehrsinfrastrukturen einschliesslich der grosse nationale Bahnbetreiber SBB. Mit dem Bahninfrastrukturfonds (BIF) und dem Nationalstrasseninfrastrukturfond (NAF) werden die künftigen Infrastrukturen und deren Unterhalt für die Zukunft finanziert. Wir haben in der Schweiz ein gutes Rückgrat für die Verkehrsinfrastruktur. Im 21. Jahrhundert sollte Gleiches für die Dateninfrastruktur entstehen, quasi ein Binnenmarkt für Daten.

Was beim physischen Verkehr Knotenpunkte und Verkehrsdrehscheiben sind, stellen im digitalen Bereich Datenräume dar. Es geht um einen Hub, der Zugang zu Daten ermöglicht und dies für andere als die ursprünglichen Zwecke: In dieser Sekundärnutzung von Daten liegt das riesige Potenzial, das erschlossen und für Gesellschaft und Wirtschaft wertbringend genutzt werden soll. Aus dieser Motivation heraus hat kürzlich die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-S) die Motion für ein Rahmengesetz für die Sekundärnutzung von Daten eingereicht.

Heute beherrschen die grossen privaten Plattformen wie Google, Facebook oder Amazon dieses Feld. Sehr viele Daten sind jedoch gesellschaftlich relevant und sollten nicht monopolisiert, sondern vielmehr demokratisiert werden. Als gutes Beispiel dient Swisstopo: Die von ihr bewirtschaften Geodaten sind frei und kostenlos erhältlich. Swisstopo verwirklicht damit – auch mit dem Support des Parlaments, das vor zwei Jahren das Prinzip der Kostenfreiheit bestätigte – auf beispielhafte Weise die Open Government Data Strategie (OGD) des Bundesrates. Ein weiteres Beispiel ist MeteoSchweiz: mit dem kürzlich im Parlament diskutierten Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) werden bald auch Wetterdaten vollständig als OGD publiziert werden.

Mit OGD können bereits viele, nicht personenbezogene Behördendaten sekundär genutzt werden. Viele Daten werden aber ausserhalb der Verwaltung gesammelt und bewirtschaftet. Diesen privatwirtschaftlichen Datenschatz möchte die EU mit ihrem Data Act zugänglich machen: Mittels doch erheblicher Eingriffe in die Rechte der Dateninhaber soll der Datenmarkt liberalisiert und sein Potenzial nutzbar gemacht werden. Diesem Schritt haftet in zweierlei Hinsicht etwas Widersprüchliches an: Erstens wirkt ein Staatszwang zur Öffnung von Datenbanken nicht gerade liberal, zweitens sollten die marktwirtschaftlichen Anreize eigentlich ausreichend sein, um den Mehrwert von Daten zu nutzen. Umso mehr ist eine Regulierung des Datenmarktes mit liberaler Umsicht anzugehen. Angesicht der heutigen Marktmacht der erwähnten Unternehmen ist sicher verstärkter, innovationstreibender Wettbewerb erwünscht.