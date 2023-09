Bundesrat erhält gewichtige Unterstützung für Zentralisierung des EPDs

Der Bundesrat will in die Dauerbaustelle elektronisches Patientendossier (EPD) nicht nur viel mehr Geld investieren , er möchte auch einstige Versprechen revidieren. Derzeit läuft eine Vernehmlassung über eine Vorlage, in der die Regierung die Zentralisierung des EPD vorsieht. Im Artikel 14 des Gesetzesvorschlags soll eine zentrale Datenbank zur Speicherung von strukturierten Gesundheitsdaten festgeschrieben werden.