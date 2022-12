Bundesrat spricht fast 53 Millionen Franken für Polycom-Nachfolger

Der Bundesrat hat die zweite Kredittranche und damit weitere 52,9 Millionen Franken für ein nationales sicheres Datenverbundsystem (SDVS) frei­ge­geben. Mit dem Projekt soll irgendwann das derzeitige Notfallnetz der Blaulichtorganisationen (Polycom) abgelöst und durch ein krisensicheres Kommunikationssystem für Bund, Kantone und Betreiber Kritischer Infra­struk­turen ersetzt werden. Das Geld fliesst grösstenteils in Bauarbeiten, um die beteiligten Organisationen an das Netzwerk anzuschliessen, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung.