Bundesrat will Gesetz zur Cyberresilienz

In der Schweiz fehlen Vorgaben zur Cyberresilienz von digitalen Produkten. Der Bundesrat will dies ändern und hat drei Departemente beauftragt, eine Vernehmlassungsvorlage für eine Gesetzgebung zu erarbeiten.

Der Bundesrat gesteht in einer Mitteilung ein, das Fehlen von Sicherheitsanforderungen sei im Parlament bereits mehrfach thematisiert worden. Mit der Annahme der Motion "Durchführung dringend notwendiger Cybersicherheitsprüfungen" der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats hat das Parlament den Bundesrat beauftragt, diese Lücke zu schliessen.

Nun soll das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) zusammen mit dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) eine gesetzliche Grundlage für die Cyberresilienz schaffen. Darin soll die Cybersicherheit bei der Entwicklung und dem Inverkehrbringen von Produkten mit digitalen Elementen festgelegt, die Umsetzung der Marktüberwachung dieser Produkte definiert sowie Grundlagen für ein Verbot des Imports und Vertriebs unsicherer Geräte gelegt werden.