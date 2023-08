Cisco baut Monitoring-Angebot weiter aus

Cisco hat die Übernahme des griechischen Startups Code BGP bekannt gegeben. Damit könne man die Funktionen von Thousandeyes um Border Gateway Protocol (BGP) Monitoring erweitern und einen Überblick über den Zustand des Internets erhalten, schreibt der US-Konzern.

BGP ermöglicht das Funktionieren des Internets. Die Komplexität der Technologie mache es jedoch schwierig, so Cisco, Störungen zu erkennen und zu beheben. "Vor allem in dem Ausmass, in dem sie auftreten", schreibt Ciscos Product VP Joe Vaccaro. Für Unternehmen, die sich auf das Internet verlassen, um Kunden, Mitarbeitende oder Systeme mit Anwendungen und Services zu verbinden, sei BGP-Transparenz von entscheidender Bedeutung.

Jährlich gebe es tausende von Vorfällen mit BGP-Hijacking, Route Leaks und anderen Netzwerk-Problemen, fügt Vaccaro an. Um Ausfallzeiten zu verhindern und User zu schützen, müssten diese Vorfälle schnell erkannt und behoben werden können.

Das Code-BGP-Team verfüge über umfangreiche Fachkenntnisse und sei auch für seine Forschung im Bereich Internet-Routing und -Messung bekannt, wie es im Blogbeitrag weiter heisst. Mit der Übernahme könne Cisco seine BGP-Monitoring-Fähigkeiten ausbauen und Innovationen beschleunigen.

Einblicke in die Performance und Security

Cisco hat Thousandeyes 2020 übernommen und damit das Portfolio rund um die ebenfalls zugekaufte App-Monitoring-Lösung Appdynamics erweitert. Seither baut der Konzern das Angebot kontinuierlich aus. Ziel sei es, Kunden einen besseren Einblick in die Performance und Sicherheit ihrer IT zu liefern, so das Unternehmen.

Ende Juni hat Cisco dazu auch das Londoner Unternehmen Samknows übernommen. Die Lösungen würden Einblicke in die Breitbandnetzwerke von Verbrauchern liefern und es Netzwerkbetreibern ermöglichen, die Netzwerkleistung und Anwendungserfahrung für ihre Kunden zu erkennen und zu verbessern, so Cisco.