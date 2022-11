Cisco zeichnet seine Schweizer Partner aus

Am diesjährigen Cisco Partner Summit wurden wieder Awards verliehen, welche die Zusammenarbeit mit den Partnern würdigen sollen, teilt Cisco mit. Besonders bei Lösungen mit einem hohen Grad an Automatisierung und bei spezialisierten, vertikalen Digitalisierungsprojekten sei die technische Kompetenz der Schweizer Cisco-Partner mehr als überzeugend, so Michael Frey, Channel Leader Cisco Schweiz, in der Mitteilung.

Ausgezeichnet wurden in der Schweiz:

API Innovation Partner of the Year: Anyweb

Managed Services Partner of the Year: Bechtle Schweiz

Global Accounts Partner of the Year: BT Switzerland

Marketing Partner of the Year: Bithawk

Managed Services Partner of the Year und Small Partner of the Year: Bechtle

Newcomer Partner of the Year: Elliptic

Commercial, Collaboration, Full Stack Observability, Customer Experience und Sustainability Partner of the Year: Netcloud

Distribution Partner of the Year: Ingram

Value Extend Partner of the Year: Bucher+ Suter

Enterprise, Cloud und Software Partner of the Year: Swisscom

Meraki Partner of the Year: NTT Switzerland

Public Sector und Enterprise Networks Partner of the Year: Itris One

Security Partner of the Year: Spie ICS