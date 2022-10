Cloud und On-Premises: Es scheint nur eine hybride SAP-Zukunft zu geben

Digitalisierung, Transformation und politische Zeitenwende sei für Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg. So sieht das die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG). In ihrem Jahreskongress unter dem Motto "Auf der Suche nach Erfolg" thematisierte der Verband eine Umfrage, die DSAG-Mitgliedsunternehmen über den digitalen Wandel sowie On-Premises- und Cloud-Lösungen befragte. Fazit: Der Grossteil der Firmen (93%) kann mit den Veränderungen im Zuge der eingangs erwähnten Begriffe Schritt halten, Schweizer DSAG-Mitglieder vermissen aber klare Roadmaps.

Es fehlt internes Know-how

Bei 7% der Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmer hapert es mit der Transformation. Sie können gemäss eigenen Angaben nicht mit dem Wandel mithalten. Hindernisse seien unter anderem die Komplexität der Business-Transformation, fehlende interne Fähigkeiten oder Personalmangel. Auch die IT-Abteilung sieht sich im Wandel mit fehlenden internen Fähigkeiten und Personalmangel konfrontiert, wie es in der Umfrage weiter heisst. Zudem seien IT-Umstellungen und das eigene Technologieportfolio zu kompliziert.

"Diese Erhebungen zeigen, dass Unternehmen auf mehreren Ebenen stark gefordert sind", schreibt Jean-Claude Flury, DSAG-Fachvorstand für die Schweiz, in einer Mitteilung. "Sie müssen sich in vielen Bereichen komplett neu aufstellen, um ihre Geschäftsmodelle anpassen zu können. SAP ist dabei als zentraler Softwareanbieter in der Poleposition, muss aber die Fähigkeit, gute Lösungen auch in der Cloud anbieten zu können, erst noch beweisen." Im Schweizer Beliebtheits-Rennen ist SAP mit den anderen Software-Anbietern wie Microsoft und Oracle jedoch gleichauf.

Jean-Claude Flury, DSAG-Fachvorstand für die Schweiz. Foto: DSAG

Zukunft der IT sei hybrid

Dass sich SAP in Sachen Cloud erst noch beweisen muss, zeigen auch die weiteren Ergebnisse in der Umfrage. Dafür hat die DSAG danach gefragt, wie relevant die Unternehmen verschiedene Lösungen einstufen – sowohl für Cloud, als auch für On-Premises. Letzteres habe weiterhin die Nase vorn. So haben SAP-Lösungen On-Premises bei 97% und Non-SAP-Lösungen bei 73% der Teilnehmenden eine hohe und mittlere Bedeutung.

Cloud-Lösungen von Hyperscalern hinken hingegen mit 73% etwas hinterher – Cloud-Lösungen von SAP sind mit 48% noch weiter im Rückstand.

Für die Zukunft sehen es die Unternehmen jedoch ein wenig anders: Sie sprechen der Cloud zukünftig mehr Bedeutung zu als On-Premise. Die SAP-Cloud-Lösungen in der Schweiz in puncto zukünftige Relevanz knapp vor den On-Premises-Lösungen.

"Zusammenfassend kann gesagt werden, dass On-Premises-Anwendungen zwar an Bedeutung verlieren, sie aber auf einem hohen Niveau bleiben", sagte auch DSAG-Vorsitzender Jens Hungershause am Jahreskongress. "Wir werden also zukünftig über hybride Landschaften reden müssen. Was für Software-Hersteller bedeutet: Sie müssen sich noch stärker auf solche fokussieren." Eine agile IT-Infrastruktur sei die Grundlage für Resilienz. Auch SAP müsse dementsprechend eine eindeutige Strategie für die Integration einer hybriden Zukunft entwickeln.

Die Cloud-Offensive von SAP zeigt sich also nur bedingt wirkungsvoll. Erst kürzlich musste der Softwarekonzern für seine Cloud-Strategie Kritik einstecken. In den Augen der Vereinigung der SAP-Anwender nutzt der Hersteller seine Marktmacht aus und zwingt Kunden in gewissen Bereichen gar zu einem Wechsel in die Cloud. Die Umfrage scheint nun zu zeigen: Eine hybride IT-Landschaft ist die bevorzugte Lösung.

SAP muss transparenter sein

"Um die SAP-Cloud-Lösungen für mehr Unternehmen in der Schweiz interessant zu machen, braucht es definitiv verbindliche Statements und Roadmaps zur Produktstrategie in der Cloud und On-Premise", so Jean-Claude Flury. Die DSAG wünsche sich ausserdem mehr transparente, flexible und skalierbare Cloud-Verträge, wie der Verband auch in der Pressekonferenz mit Nachdruck klarmacht. Eine "Cloud-only"-Strategie soll vermieden werden.

Die Umfrage wurde im Juni 2022 mit 437 DSAG-Mitgliedsunternehmen im DACH-Raum durchgeführt. Teilgenommen haben unter anderem CIOs, IT- und CC-Leitende, DSAG-Funktionstragende sowie aktive Personen und zentrale Ansprechpartner aus Mitgliedsunternehmen. In der Schweiz waren 41 Unternehmen bei der Befragung dabei.