Comparis-Chef Neubauer verlässt das Unternehmen

Comparis-Chef Steven Neubauer nimmt den Hut. Er verlasse die Gruppe Ende August auf eigenen Wunsch, gab das Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué bekannt. Er war seit 2019 als Geschäftsführer tätig und tritt nun eine neue Herausforderung an. Die Leitung der Gruppe übernehme interimistisch Paul Kummer als Delegierter des Verwaltungsrates. Die Nachfolge von Steven Neubauer werde Anfang September bekannt gegeben, schrieb Comparis. Neubauer selbst ergänzt auf Linkedin, dass die Person schon gefunden worden sei, aber erst nächsten Monat vorgestellt werde. "Ich bedauere Stevens Entscheid ausserordentlich. Er hat die Comparis-Gruppe unter äusserst schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich transformiert und gemeinsam mit der Organisation die Basis für weiteres Wachstum geschaffen", äusserte sich Comparis-Gründer Richard Eisler.