Die 'Computerworld' muss sich auf die Suche nach einem neuen Chefredaktor oder einer neuen Chefredaktorin machen. Wie uns Daniel Thüler am Telefon bestätigt, verlässt er das Fachmagazin per Ende Juli 2023 nach gut anderthalb Jahren. Sein Amt hatte er am 1. Januar 2022 angetreten.

"Es stimmt, ich habe gekündigt", so Thüler zu inside-it.ch. Durch den Stellenabbau in seiner Redaktion ( wir berichteten ) sei es ihm nicht mehr möglich gewesen, das Blatt so zu machen, wie er sich das vorstelle.